واتس آب يسهل البحث عن الرسائل في الدردشات

أكدت تقارير صادرة عن WABetaInfo، أن واتس آب بدأ في طرح ميزات مفيدة جديدة للمستخدمين الذين لديهم حسابات أعمال، وستسمح الميزات الجديدة لمستخدمي حساب الأعمال بتصفية الدردشات والرسائل باستخدام عوامل تصفية البحث المتقدم. وتقوم منصة فيس بوك المملوكة حاليًا بإطلاق عوامل تصفية بحث متقدمة جديدة للمستخدمين الذين لديهم أحدث إصدار تجريبي من WhatsApp Business لنظامي أندرويد و iOS. وسيتمكن مستخدمو الإصدار التجريبي من WhatsApp Business الآن من رؤية ثلاثة خيارات جديدة عند البحث عن الدردشات والرسائل - جهات الاتصال، وغير جهات الاتصال، وغير المقروءة.