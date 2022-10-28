أفادت وكالة أن الملياردير الأميركي أتم رسميا صفقة الاستحواذ على شركة "تويتر"، مقابل 44 مليار دولار. وتعين على ماسك إنهاء الصفقة بحلول الجمعة، وإلا فإنه كان سيواجه المحكمة لتخلفه عن تنفيذ الاتفاق المبدئي الذي وقعه مع "تويتر".