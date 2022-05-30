تمكن تطبيق فيسبوك Facebook منذ ساعات قليلة من إصلاح العطل الذي شعر به ملايين المستخدمين للتطبيق حول العالم، حيث شعر الجميع باختفاء رؤية التفاعلات مع المنشورات التي كتبوها على مدار الساعات الماضية، ويُطلق عليها خاصية «الريأكشن» والتي عبرها يظهر للمستخدم الإعجابات «اللايكات» على منشورك وجميع رموز التفاعل المتاحة مثل إيموجي القلب والحزن والضحك.

وكان الملايين من مستخدمي تطبيق فيسبوك قد فوجئوا صباح أمس الجمعة باختفاء رؤية سجل التفاعلات أو الريأكشن على جميع المنشورات العامة والخاصة، وذلك عندما حاولوا الاطلاع عليها كما يفعلون دائمًا بعد كتابة المنشورات، لكنها كانت قد اختفت تمامًا، مما أثار الشك لدى البعض منهم بأن أحدهم قد حظره على التطبيق، ولكن اكتشف الجميع أنها مشكلة عامة فيما بعد وبحسب تقرير نشرته شبكة iNews البريطانية فإنه عند البحث على من قام بعمل ريأكشن لك على منشورك على فيسبوك، كانت تظهر لجميع المستخدمين رسالة تقول: «no data available» أي لا توجد بيانات متاحة لرؤيتها، مما أثار تساؤلات عدد كبير من المستخدمين على منصة فيسبوك التابعة لشركة ميتا الأم، كما أثاروا التساؤلات نفسها أيضًا على باقي مواقع التواصل.

وفي حينها، لم يصدر تطبيق فيسبوك أو الشركة الأم ميتا أي بيانات تؤكد أو تنفي الأمر، حتى مر ساعات طوال، وكشفت شركة ميتا في بيان لها أن بالفعل يوجد عطل في واحدة من أهم ميزات فيسبوك وهي الريأكشن، وقبلها كان يعتقد المستخدمين أن شركة فيسبوك تقوم بعمل تحديثات للتطبيق ولكن بعدها بساعات قليلة طرحت شركة ميتا مجموعة من الضوابط الجديدة المتعلقة بالخصوصية لمستخدمي منصتها، وأبرزها ما يتعلق بإعداد من شأنه مساعدتهم على التحكم بشكل أكبر في إدارة من يمكنه مشاهدة المحتوي الخاص بهم عبر المنصة.