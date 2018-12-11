بشرة سارة لعشاق الألعاب إطلاق لعبة counter strike go مجاناً

أعلنت شركة "فالف" عن إطلاق لعبة التصويب التكتيكية Counter Strike Global Offensive بشكل مجاني، حيث يمكن استخدام اللعبة عبر الإنترنت مجاناً، باستثناء وضع Prime، الذي يتطلب دفع رسوم نظير توافر كائنات تجميلية وخيار التوافق.

وأعلنت شركة فالف أن عشاق الألعاب، الذين يستخدمون هذه اللعبة حاليا، سيحصلون على وضع Prime تلقائياً، ومع الوصول إلى المستوى 21 فإنه سيتم إتاحة هذا الوضع تلقائياً.

ومن ضمن الوظائف الجديدة أيضاً وضع Battle Royale في منطقة الخطر Danger Zone، حيث يمكن للاعب التنافس مع ما يصل إلى 18 لاعب آخر، بالإضافة إلى القيام بالمهام الصغيرة، مع توافر خيارات الفريق أيضاً.