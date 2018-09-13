اكتشاف أقدم رسم في العالم على صخرة صغيرة في جنوب افريقيا

اكتشف العلماء أقدم رسمة خطها الإنسان على صخرة صغيرة جداً في جنوب إفريقيا.

ويبلغ عمر هذه الرسمة نحو 73 ألف سنة، وتظهر فيها خطوط متقاطعة على الحجر بصباغ أحمر من أكسيد الحديد.

واتكتشف العلماء هذه الرسمة - التي يقول البعض إنها تشبه الهاشتاغ- في كهف بلومبوس على الساحل الجنوبي لجنوب أفريقيا.

ويشير البحث الذي نشرت نتائجه في دورية "نيتشر" العلمية إن هذه الخطوط على الحجر تمثل أول رسم تجريدي مكتشف، على الرغم من اكتشاف العلماء لنقوش في حفريات تعود لفترة زمنية أقدم.

ويرى التقرير أن هذا الاكتشاف يمثل "مؤشراً أولياً على كيفية تشكل المعرفة" لدى أسلاف البشر.