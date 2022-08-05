اختراق صفحة وكالة الأنباء العراقية على تويتر

أعلنت وكالة الأنباء العراقية "واع" اليوم الخميس، عن اختراق صفحتها الرسمية علي "تويتر"، منوهه إلي ان ما تيتم نشرة علي الصفحة هو غير مسؤولة عنه.وقالت "واع" في بيان رسمي علي موقعها، تؤكد وكالة الأنباء العراقية (واع) إنها غير مسؤولة عن أي مادة تنشر على حسابها بموقع تويتر كونه تعرض إلى الاختراق. وتعرض حساب الوكالة على تويتر في وقت سابق الى الاختراق، فيما يجري فريق أمن المعلومات محاولاتٍ حالياً لاستعادته.