واتس آب يعمل على ميزة ردود الفعل للرسائل لنسخة أندرويد

أصدر واتس آب التحديث 2.21.24.8 لمستخدمي أندرويد على القناة التجريبية، والذي يكشف أن الشركة تعمل على اشعارات رد فعل الرسائل لنسخة أندرويد الخاص به، حيث يعمل واتس آب على تطوير ميزة ردود الفعل على الرسائل منذ بضعة أشهر حتى الآن، والتي، كما يتضح من اسمها، تتيح للمستخدمين الرد على الرسائل بنفس الطريقة التي يتفاعلون بها مع المنشورات والتعليقات على تطبيق فيس بوك. وفي السابق، لم يكن لدى واتس آب أي خطط لإخطار المستخدمين بردود فعل الرسائل، لكن الشركة بدأت لاحقًا في تطويره للإصدار التجريبي من تطبيق iOS الخاص بها، والآن تعمل أيضًا على توفير نفس الميزة لمستخدمي أندرويد. ويقول المصدر إن ميزة إشعارات رد الفعل على الرسائل "مخطط لإصدارها في تحديث مستقبلي"، لذا من المحتمل أنك لن تراها في قائمة إعدادات واتس آب حتى إذا كنت تستخدم أحدث إصدار تجريبي، وإلى جانب ذلك، ليس من الواضح متى سيصدر واتس آب ميزة ردود الفعل على الرسائل لجميع المستخدمين.