سوني تطلق تشكيلة جديدة من الألعاب المجانية في يناير 2021

أعلنت شركة سوني Sony، أن مستخدمي خدمة الاشتراك في الألعاب PlayStation Plus، سيحصلون على مجموعة جديدة من الألعاب المجانية بداية من الشهر الجاري.وبحسب ما ذكره موقع "zeenews"، تستقبل سوني العام الجديد 2021 بمفاجأة كبيرة، حيث سيحصل مالكو منصات الألعاب بلاي ستيشن 4 التابعة لها والمشتركون أيضا بخدمتها المدفوعة PlayStation Plus، على اثنين من أهم الألعاب التي تأتي مقابل اشتراك مجانا في شهر يناير.

وقالت الشركة في بيان لها:" أنا مشتركي خدمة PlayStation Plus، على أجهزة بلاي ستيشن 4 سيحصولن على لعبة المغامرات Shadow of the Tomb Raider، ولعبة الأكشن RPG GreedFall، مجانا في 5 يناير الجاري".

وفي نفس اليوم، سيحصل مالكو منصة الألعاب الجديدة من سوني PlayStation 5، والمشتركين بخدمةPlayStation Plus أن يلعبوا دور مفترس مرعب في لعبة RPG Maneater، وهي لعبة مفتحوجة للعالم حيث يتحكم اللاعبون بسمكة قرش تدعى SkaRkPG.

وقد تم إطلاق لعبة RPG Maneater، لنظام التشغيل ويندوز و PlayStation 4 و Xbox One في 22 مايو 2020، بينما حصلت عليها منصتي أكس بوكس وبلاي ستيشن 5 في نوفنبر من نفس العام، ومن المتوقع أن يتم إصدارها لمنصة Nintendo Switch في النصف الأول من العام الجاري.

وتعد Shadow of the Tomb Raider، لعبة فيديو أكشن ومغامرة تم تطويرها بواسطة شركة Eidos-Montreal، وهى تأتي تكملة لإصدار عام 2015، بينما لعبة GreedFall، هي لعبة لعب أدوار تم تطويرها بواسطة شركة Spiders