وفرت شركة "جوجل" ميزة الردود الذكية على تطبيق Hangouts Chat، وفقا لما نشره موقع phonearena الهندي.

وبعد انتشار الكثير من التسريبات حول خطط جوجل لغلق تطبيق Hangouts وتحويل المستخدمين إلى تطبيقات Hangouts Meet الذي يدعم محادثات الفيديو وHangouts Chat الذي يدعم المحادثات النصية، بدأت عملاق البحث بالفعل في تطوير تطبيق Hangouts Chat.

فيما يأتي تحديث Hangouts Chat بميزة مقترحات الردود الذكية وفقاً لما نشر من جوجل على مدونة G Suite، حيث تعمل هذه الميزة بتقنية الذكاء الاصطناعي والتعلم من سلوك المستخدم في الرد غالباً في المحادثات، حيث تضع 3 من الردود المقترحة للمستخدم في المحادثات، لتوفير الوقت والجهد.

ومن المقرر إرسال "الرد المقترح" الذي وقع عليه اختيار المستخدم مباشرة عند الضغط عليه، كما سيكون لدى المستخدم اختيار أيضاً بكتابة الرد المفضل بنفسه، لكن يجب ملاحظة أن ميزة المقترحات الذكية للرد في المحادثات تتوفر فى البداية باللغة الإنجليزية فقط، أيضاً من المقرر أن يتم دفع الميزة الجديدة خلال الأيام القادمة للمستخدمين.