غوغل تعيد تصميم متجر تطبيقات أندرويد play store

يعد متجر Google Play قديم على الويب، وبعبارة ملطفة - لن يبدو الشريط الجانبي الكبير والقوائم التي تشبه البطاقات في غير محله على هاتف يعمل بنظام Android Lollipop، لكن يبدو أن الشركة مستعدة لسحب بوابتها إلى العصر الحديث، حيث كشف موقع Android Police إنهما اكتشفا متجر Play Store معاد تصميمه يتماشى مع تطبيق الهاتف المحمول الحالي. ويبدو أن إعادة التفكير تلغي الشريط الجانبي الكبير والبطاقات لصالح نظام تنقل بسيط بأربعة أزرار وقوائم كبيرة ونظيفة المظهر مع مقطورات يتم تشغيلها تلقائيًا للألعاب، ويمكنك تصفية التطبيقات حسب نوع الجهاز، وإذا كنت بحاجة إلى الوصول إلى مكتبتك أو استرداد بطاقة هدايا، فقد تم نقل خيارات مثل تلك إلى مبدل الحساب الشائع لتطبيقات الويب من Google. ووصفت AP إعادة التصميم بأنها "قيد التنفيذ"، وكان عليها التبديل إلى متجر Play الكوري (النسخة التايوانية عملت أيضًا) لرؤيتها.