وكالة ناسا تعبر عن امتعاضها من التجربة الصاروخية الروسية
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وكالة ناسا تعبر عن امتعاضها من التجربة الصاروخية الروسية

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العرب اليوم - وكالة ناسا تعبر عن امتعاضها من التجربة الصاروخية الروسية

وكالة ناسا تعبر عن امتعاضها من التجربة الصاروخية الروسية
واشنطن - العرب اليوم

قال مسؤولون أميركيون إن الصاروخ الذي أطلقته روسيا باتجاه أحد أقمارها الصناعية خلال اختبار لأسلحة، الاثنين، أدى لانتشار ما يشبه "حقل حطام مداري" عرض محطة الفضاء الدولية للخطر، وسيشكل خطراً على أنشطة الفضاء لسنوات مقبلة.

وذكرت إدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا"، أنه تم توجيه طاقم محطة الفضاء المكوّن من 7 أفراد، بينهم 4 رواد أميركيين ورائد ألماني ورائدان روسيّان، للاحتماء في كبسولاتهم لمدة ساعتين بعد الاختبار كإجراء احترازي، وذلك للسماح لهم بالهروب سريعاً إذا كان ذلك ضرورياً.

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وكالة ناسا تعبر عن امتعاضها من التجربة الصاروخية الروسية وكالة ناسا تعبر عن امتعاضها من التجربة الصاروخية الروسية



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