كشف تقرير حديث عن أن فيس بوك المملوك لشركة Meta يدفع لمنشئي المحتوى ما يصل إلى 50 ألف دولار لاستخدام ميزة Live Audio Rooms للأنظمة الأساسية، وهي منافسة لتطبيق الدردشة الصوتية Clubhouse، ووفقًا لـ The Information، يعرض فيس بوك الدفع للموسيقيين وغيرهم من المشاهير "عشرات الآلاف من الدولارات لاستضافة جلسات على ميزة الصوت الحي الجديدة الخاصة به".

وقال تقرير نشر مؤخرًا: "إن شركات الإنتاج التي تعمل لحساب فيس بوك ، المملوكة لشركة Meta Platforms، قد اتصلت بفنانين موسيقيين ونجوم على وسائل التواصل الاجتماعي في الأسابيع الأخيرة لتقديم حزم مدفوعات لاستضافة فيس بوك Live Audio Rooms، وفقًا لما ذكره شخصان على دراية مباشرة بالتواصل". وذكر التقرير أن فيس بوك تعرض دفع مبلغ يتراوح بين 10000 دولار و50000 دولار لكل جلسة للموسيقيين والمبدعين الآخرين على منتجها الصوتي الحي الذي يبلغ عمره خمسة أشهر، بالإضافة إلى رسوم للضيوف تصل إلى 10000 دولار أو أكثر، وتريد الشبكة الاجتماعية أن يستضيف منشئو المحتوى من أربع إلى ست جلسات لمدة 30 دقيقة على الأقل. وقد تم إطلاق Live Audio Rooms في الولايات المتحدة في يونيو، وقال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة Meta ، في يوليو من هذا العام، إن الشبكة الاجتماعية ستدفع مليار دولار للمبدعين بحلول نهاية عام 2022، ويقوم Instagram المملوك لشركة Meta أيضًا بالشيء نفسه لتعزيز بكرات TikTok-المنافسة ، حيث يدفع للمبدعين ما يصل إلى 35000 دولار للنشر على المنصة.