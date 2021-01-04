سامسونج تطلق واجهة المستخدم One UI 3.0 لهواتف Galaxy Note10

أصدرت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، رائدة صناع الهواتف الذكية والحاسبات المحمولة، تحديث واجهة المستخدم "ون يو آي ٠ر٣" لأجهزة "جالاكسي نوت ١٠" و"جالاكسي نوت ١٠ بلس".ولن يصل التحديث، الذي يجلب تغييرات في الميزات الخاصة بنظام "أندرويد ١١"، وبعض التعديلات البصرية الصغيرة وتعديلات الواجهة على هواتف "سامسونج"الذكي، في الوقت الحالي إلا إلى أجهزة "جالاكسي نوت ١٠" التي أطلقتها الشركة العام الماضي في ألمانيا وإسبانيا وسويسرا، ولكن من المتوقع إصدار أوسع في وقت ما خلال العام الجديد.