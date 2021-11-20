ناسا تبحث عن أفكار لمفاعل نووي على سطح القمر
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"ناسا" تبحث عن أفكار لمفاعل نووي على سطح القمر

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العرب اليوم - "ناسا" تبحث عن أفكار لمفاعل نووي على سطح القمر

وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"
واشنطن - العرب اليوم

 تقدمت وكالة ناسا والمختبر الفيدرالي الأعلى للأبحاث النووية في الولايات المتحدة مؤخرًا بطلب لتقديم مقترحات لنظام الطاقة الانشطارية السطحية، وذلك للبحث عن أفكار جيدة حول كيفية وضع محطة طاقة انشطار نووي على القمر.   وتتعاون ناسا مع مختبر أيداهو الوطني التابع لوزارة الطاقة الأمريكية لإنشاء مصدر طاقة مستقل عن الشمس للبعثات إلى القمر بحلول نهاية العقد، وقال سيباستيان كوربيسيير، رئيس مشروع طاقة سطح الانشطار في المختبر، في بيان: "إن توفير نظام موثوق وعالي الطاقة على القمر هو خطوة حيوية تالية في استكشاف الإنسان للفضاء، وتحقيقه في متناول أيدينا".  

وإذا نجحت في دعم وجود بشري مستدام على القمر، فسيكون الهدف التالي هو المريخ، وتقول ناسا إن الطاقة السطحية الانشطارية يمكن أن توفر طاقة مستدامة وفيرة بغض النظر عن الظروف البيئية على القمر أو المريخ، فيما قال جيم رويتر ، المدير المساعد لمديرية مهام تكنولوجيا الفضاء التابعة لناسا، في بيان: "أتوقع أن تستفيد أنظمة الطاقة السطحية الانشطارية بشكل كبير من خططنا لهياكل الطاقة للقمر والمريخ ، بل وتحفز الابتكار للاستخدامات هنا على الأرض".  

وسيتم بناء المفاعل على الأرض ثم إرساله إلى القمر، ويجب أن تشتمل الخطط المقدمة لنظام الطاقة السطحية الانشطارية على قلب مفاعل يعمل باليورانيوم، ونظام لتحويل الطاقة النووية إلى طاقة قابلة للاستخدام، ونظام إدارة حرارية للحفاظ على برودة المفاعل، ونظام توزيع يوفر ما لا يقل عن 40 كيلوواط من الطاقة المستمرة الطاقة الكهربائية لمدة 10 سنوات في بيئة القمر.  

وتتضمن بعض المتطلبات الأخرى أن تكون قادرة على إيقاف تشغيل نفسها وتشغيلها بدون مساعدة بشرية، وأن تكون قادرة على العمل من سطح مركبة هبوط على سطح القمر ، ويمكن إزالتها من المسبار وتشغيلها على نظام متنقل ونقلها إلى موقع قمري مختلف للتشغيل، وبالإضافة إلى ذلك ، عند إطلاقه من الأرض إلى القمر ، يجب أن يصلح داخل أسطوانة قطرها 12 قدمًا (4 أمتار) وطولها 18 قدمًا (6 أمتار)، ويجب ألا يزيد وزنها عن 13200 رطل (6000 كجم)، مع ملاحظة أن طلبات العروض مخصصة لتصميم النظام الأولي ويجب تقديمها في موعد أقصاه 19 فبراير. 

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ناسا تبحث عن أفكار لمفاعل نووي على سطح القمر ناسا تبحث عن أفكار لمفاعل نووي على سطح القمر



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