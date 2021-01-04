شاومي تستعد لإطلاق هاتف poco f2 بسعر رخيص

كشفت تسريبات أن شركة شاومى الصينية تستعد لإطلاق هاتف Poco F2 من خلال علامتها التجارية Poco وهو التالى لهاتف Poco F1 الذى تم إطلاقه فى عام 2018، وسيكون أرخص من هاتف POCO F2 Pro.

وبحسب موقع Android Police، فإن هاتف Poco F2 بشاشة قياس 6.6 بوصة، من نوع AMOLED، ومعدل تحديث للشاشة 120 هرتز فى الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

وستأتى كاميرات هاتف Poco F2 بـ 4 كاميرات أساسية ستكون 48 بدقة ميجا بيكسل، مع كاميرا بعدسة واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعرات للتكبير والعمق بدقة 2 ميجا بيكسل.

وسيعمل هاتف Poco F2 بمعالج للفئة المتوسطة من نوع Snapdragon 732G SoC، بالإضافة إلى بطارية كبيرة سعة 4250 مللى أمبير فى الساعة، مع دعم تقنية الشحن العكسى، وتقنية اتصال NFC، ونظام التشغيل أندرويد 11.

وسيصدر هاتف بسعر أرخص من هاتف POCO F2 Pro الذى صدر بسعر حوالى 542 دولارا أمريكيا، أى ما يعادل حوالى 8760 جنيها مصريا لنسخة 128/6، أما نسخة 256/8 فتبلغ 650 دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالى 10.500 جنيه مصري.