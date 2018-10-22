أطلقت شركة أمازون تحديثا جديدا لمساعد الصوتي الشخصي الخاص بها "اليكسا"، لجعله أكثر ذكاءا وهدوءا.

كما وفر التحديث الجديد وضع يحمل اسم Whisper Modeيتيح للمساعد الصوتي الموجود على جهاز "إيكو" الحفاظ على مستوى الصوت عند الحاجة.

إذ يسمح للجهاز بتقليل حجم صوت المساعد بذكاء عندما "تهمس" عند طب شيئا ما، وهذا التحديث يأتي ذلك ردًا على شكاوى من العملاء مفادها أن صوت المساعد الشخصي "أليكسا" يتسبب في استيقاظ الأطفال والحيوانات الأليفة في المنزل.

ومن المقرر أن تمنع ميزة "الهمس" الجديدة المساعد من الاستجابة للأمر بصوت مرتفع للغاية بشكل غير متوقع في حالات الهدوء، وتستخدم بدلاً من ذلك صوتًا أكثر لطفاً.

وقالت زينب رايسي من أمازون: "إذا كنت فى غرفة يوجد فيها طفل نائمًا، وسار شخص آخر، فقد تبدأ بالتحدث بصوت خافت، للإشارة إلى أنك تحاول الحفاظ على هدوء الغرفة، وهذا بالظبط ما سيفهمه المساعد الشخصي خلال الفترة المقبلة".