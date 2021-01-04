هواوي تعيد إدراج ألعاب تينسنت بمتجر appgallery

أزالت شركة هواوي Huawei، مؤخرا منصة ألعاب شركة تينسنت Tencent، من المتجر الإلكتروني، ولكنها قامت في اليوم الأول من العام الجديد بإعادة إدراجها بمتجر AppGallery، بعد نزاع قانوني حول مشاركة وتقاسم الإيرادات بين الشركات الصينية تم حلها لاحقا.

وبحسب ما ذكره موقع "techiazi"، بدأ النزاع في شهر أغسطس الماضي، بعد أن أصرت شركة "هواوي" على اقتطاع 50 في المئة من مبيعات ألعاب تينسنت ضمن متجرها للتطبيقات، وتم حذف ألعاب تينسنت لأن الشركات لم تكن قادرة على الاتفاق على الصفقة.

وتبيع تينسنت أفضل الألعاب عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم، بينما تمتلك هواوي حصة 41.4 في المئة من سوق الهواتف المحمولة في الصين و 14.9 في المئة من السوق العالمية، ووفقا لبيانات من باحثي السوق IDC و Canalys.

وقالت "تينسنت": "إن الألعاب أعيدت إلى متجر التطبيقات بعد مزيد من المفاوضات، مضيفة أن "الجانبين سيواصلان العمل معا لتقديم تجارب وخدمات أفضل للمستهلكين".

وخلال الأشهر الماضية، لم يتمكن مستخدمو متجر تطبيقات "هواوي" من تنزيل ألعاب تينسنت من AppGallery، بما في ذلك لعبتها المحمولة الأكثر شهرة Honor of Kings، ولكن لا تزال الألعاب التي تم تنزيلها من متاجر تطبيقات أندرويد الأخرى متاحة حاليا.

جدير بالذكر أن شركة Epic Games، رفعت دعوى قضائية مماثلة في شهر أغسطس الماضي، عندما أزالت آبل وجوجل لعبة فورتنايت الخاصة بها من متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة، لانتهاكها لإرشادات الدفع داخل التطبيق.