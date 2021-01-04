شركة أمازون تطلق أول تلفاز ذكي لها

أعلنت شركة أمازون Amazon، عن إطلاق أول سلسلة من أجهزة التلفاز التابعة لها والمسماة Fire TV Edition، تحت العلامة التجارية الخاصة AmazonBasics في الهند.وبحسب ما ذكره موقع "moneycontrol"، أطلقت شركة أمازون طرازين بحجمين مختلفين بقياس 55 بوصة و 50 بوصة، يبلغ سعر الطراز الأكبر 480 دولار (أي ما يعادل 7,604 جنيها مصريا)، و 410 دولار لطراز 50 بوصة، (أي ما يعادل 6495 جنيها مصريا)، وتم إدراج كلا النموذجين على موقع أمازون الهندي Amazon India الإلكتروني.

ودعمت شركة أمازون تلفزيونات AmazonBasics Fire TV بمكبرات صوت مدمجة بقوة 20 وات، مع دعم إضافي لتنسيقات النطاق الديناميكي العالي Dolby Vision و Dolby Atmos.

وتأتي أجهزة تلفاز أمازون بقياس 50 و 55 بوصة، بشاشة من نوع Ultra HD Smart LED، تم إصداراها بجودة عرض 4K، وبدقة 3840×2160 بكسل بمعدل 60 هرتزا في الثانية، ويعمل بمعالج رباعي النواة 1.95 جيجاهرتز.

وتملك أجهزة تلفاز AmazonBasics Fire TV Edition، 3 منافذ HDMI 2.0 ومخرج صوتي ضوئي ومنفذ USB 3.0 ومنفذ USB 2.0 لتوصيل الأقراص الخارجية وأجهزة USB الأخرى، كما يأتي مع أدوات تحكم صوتية مدمجة من مساعد أليكسا Alexa.

وتخطط أمازون أيضا لإصدار جهاز بقياس 43 بوصة، وبدقة 1080 بكسل، وجهاز بقياس 32 بوصة وبدقة 720 بكسل في الهند تحت العلامة التجارية AmazonBasics ونظام التشغيل Fire TV.