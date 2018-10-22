جوجل تجلب تصميم جديد للوحة المفاتيح في تطبيق gboard

نشر مؤخراً أحدث اللقطات التي تكشف عن تصميم جديد للوحة المفاتيح في تحديث تطبيق Gboard القادم.

تكشف اللقطات الجديدة للإصدار التجريبي من تطبيق Gboard، عن لوحة مفاتيح بتصميم متحرك في التطبيق، وهي أحد المميزات التي حاولت جوجل إضافتها للتطبيق سابقاً.

واليوم تظهر هذه الميزة من جديد في التحديث التجريبي 7.6.13.215505041 للتطبيق، حيث تظهر لوحة المفاتيح بتصميم عائم يمكن أن تدعم التخصيص في الحجم كما يمكن تحريكها إلى أي مكان في الشاشة إلى جانب إمكانية إستخدام ميزة التمرير السريع في الكتابة أيضاً.

أيضاً يمكن للمستخدمين التسجيل لتجربة الإصدار التجريبي من تطبيق Gboard عبر جوجل بلاي، حيث يمكن للمستخدم الدخول إلى تبويب تطبيقاتي ومن ثم تحديد Gboard وتثبيت الإصدار التجريبي الذي سيظهر في قائمة إصدارات التطبيق كما يمكن تسجيل الخروج من الإصدار التجريبي أيضاً في أي وقت.

كما يمكن عرض الميزة الجديدة للوحة المفاتيح العائمة في الإصدار التجريبي عبر النقر على الجانب الأيسر في التطبيق في نافذة المقترحات، حيث ستظهر للمستخدم ثلاثة رموز جديدة من بينها floating.

ومن المتوقع أن تجلب جوجل ميزة لوحة المفاتيح العائمة في الإصدار القادم من تطبيق Gboard لمنصة الأندوريد في البداية.