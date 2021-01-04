آبل تشن حربا على تطبيق amphetamine

فى الساعات القليلة الماضية، شنت شركة آبل Apple الأمريكية حربا شرسة على تطبيق Amphetamine الموجود على متجرها للتطبيقات Mac App Store والذى تم إطلاقه عام 2014 ، بسبب اسمه Amphetamine .

وبحسب موقع buissness insider فإن شركة آبل هددت مطوري التطبيق بإزالته من على متجرها، لأنه لم يعد يتماشى مع سياستها الجديدة لوضع التطبيقات وأن التطبيق من خلال اسمه Amphetamine يحرض على تعاطى المخدرات والمنشطات وهو مخدر الأمفيتامين.

ورأت آبل أنها لن تسمح بوجود التطبيق الذى يروج لتعاطى المواد الممنوعة، والذى يروج ويشجع المستخدمين على تعاطيها، لذلك أرسلت تحذيرا للمطورين بأنها ستزيل التطبيق إذا لم يتم تغييره.