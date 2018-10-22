أحدث الخصومات المقدمة من Amazon لأجهزة Fire اللوحية المخصصة للأطفال التي تقدم الآن على الموقع بخصم يصل إلى 40 دولار الآن ولفترة محدودة.

أعلنت شركة Amazon عن تخفيضات تصل إلى 40 دولار لأجهزة Fire اللوحية المخصصة للأطفال، على أن يستمر هذا الخصم حتى بداية شهر نوفمبر.

أيضاً من المقرر أن يتم شحن أجهزة Fire اللوحية مع حافظة خاصة ومميزة بألوان مشرقة للأطفال لحماية الجهاز اللوحي، إلى جانب شهادة لضمان الجهاز لفترة تصل إلى عامين لإستبدال الجهاز.

أمازون تقدم أيضاً عرض مع الجهاز اللوحي Fire يشمل عام مجاني في خدمة FreeTime Unlimited التي تقدم مجموعة من الألعاب والفيديوهات، والكتب الإلكترونية وأيضاً التطبيقات المختارة للأطفال.

ومن المقرر أن يتوفر الإصدار الأقل تكلفة Fire 7 بسعر 79 دولار، بينما يتوفر جهاز Fire 8 بسعر 100 دولار تقريباً، بينما يأتي الإصدار الأكبر Fire 10 بسعر 160 دولار تقريباً.

كما تأتي أجهزة Fire اللوحية المخصصة للأطفال بفتحة لبطاقة ذاكرة خارجية microSD لزيادة السعة التخزينية المحدودة غالباً لهذه الأجهزة.