آبل وأمازون ينضمان لجوجل فى تعليق خدمات parler للتواصل الاجتماعي

قامت شركتي آبل وامازون بتعليق تطبيق Parler للتواصل الاجتماعي قائلين إنها لم تتخذ تدابير كافية لمنع انتشار المشاركات التي تحرض على العنف.ويأتي إجراء آبل وأمازون بعد خطوة مماثلة قامت بها شركة جوجل الجمعة الماضية، ويفضل العديد من مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بارلر، الذي تم تعليقه بشكل دائم من تويتر يوم الجمعة، ويُنظر إليه على أنه ملاذ للأشخاص المطرودين من تويتر.



وقالت شركة آبل في بيان: "لقد علقنا Parler من App Store حتى يتم حل هذه المشكلات".كانت Apple قد منحت Parler 24 ساعة لحل هذا الأمر، مشيرة إلى استخدام المشاركين للخدمة لتنسيق حصار الأربعاء الماضي لمبنى الكابيتول الأمريكي.وتؤدي خطوة أمازون إلى إيقاف الموقع بشكل فعال ما لم تتمكن من العثور على شركة جديدة لاستضافة خدماتها.



وقال في منشور على Parler: "هناك احتمال أن يكون Parler غير متاح على الإنترنت لمدة تصل إلى أسبوع بينما نعيد البناء من الصفر". وبالإضافة إلى Parler ، توافد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي ذات الميول اليمينية في الولايات المتحدة على تطبيق المراسلة Telegram والموقع الاجتماعي Gab، مستشهدين بالمراقبة الأكثر عدوانية للتعليقات السياسية على المنصات الرئيسية مثل Twitter Inc و Facebook Inc.