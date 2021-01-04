سامسونج تعلن عن حدث galaxy unpacked 2021

أعلنت شركة سامسونج عن أكبر حدث لها هذا العام على الإطلاق، رسميا، وهو حدث Galaxy Unpacked 2021 ، الذى سيعقد يوم 14 يناير الجاري فى كوريا الجنوبية، حيث سيكون حدثا افتراضيا نظرا لتفشى فيروس كورونا.

وبحسب موقع Gizmochina فإن شركة سامسونج ستعلن فى حدث Galaxy Unpacked 2021 عن سلسلة هواتفها الرائدة Galaxy S21 والتى ستكون بدون شواحن، والتى تشمل هواتف Galaxy S21 و Galaxy S21 Plus و Galaxy S21 Ultra ، كما ستعلن عن سماعات الأذن Galaxy Buds Pro وكذلك جهاز Galaxy SmartTag لتعقب الهواتف الذكية.