سونى توقف إنتاج جهاز الألعاب بلاي ستيشن 4 لصالح playstation 5

كشفت تقارير عن اتجاه شركة سونى اليابانية، لإيقاف انتاج عدد من طرازات منصة الألعاب بلاي ستيشن 4 ، والتى تم إطلاقها عام 2013 ، بالإضافة إلى أنها فى طريقها لإنهاء جميع عمليات الإنتاج لهذا الجيل من الأجهزة ، للتفرغ لمنصتها الأحدث بلاي ستيشن 5 ، والتى تم إطلاقها مؤخرا.وبحسب موقع VideoGamesChronicle فإن عدد من بائعى التجزئة فى اليابان والذين يعملون بشكل مباشر مع الشركة أبلغوا أن سونى قد أوقف بالفعل عددا من الطرز فى جهاز الألعاب بلاي ستيشن 4 ، مثل PS4 1TB Jet Black و PS4 500GB Glacier White و PS4 2TB Jet Black بالإضافة إلى عدد آخر تمهيدا لعملية توقف نهائى مع نهاية 2020 .