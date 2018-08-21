أزالت شركة آبل الأميركية الآلاف من تطبيقات المقامرة من متجر التطبيقات في الصين، وفقا لتقارير إعلامية صينية.

وبحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، فقد قامت "آبل" بإزالة 25 ألف تطبيق كلها تخص المقامرة، علما بأن حذف هذا العدد من التطبيقات يمثل ما نسبته 1.4% من إجمالي عدد التطبيقات التي تقدمها الصين مع مطوريها.

وتتخذ الصين إجراءات صارمة ضد المقامرة، وهي نشاط محظور في البر الرئيسي.

من جهتها، أصدرت "آبل" بيانا تعلق فيه على حذف التطبيقات، وجاء في البيان: "إن تطبيقات المقامرة غير قانونية وغير مسموح بها في متجر التطبيقات في الصين. ولقد أزلنا بالفعل عددا كبيرا من هذه التطبيقات وقمنا بمنع المطورين من توزيع تطبيقات المقامرة غير القانونية على متجر التطبيقات لدينا، ونحن حريصون جدا على العثور على جميع هذه التطبيقات ومنعها من الدخول إلى متجر التطبيقات".

يأتي هذا الحدث في وقت حساس بالنسبة للشركات الأميركية العاملة في الصين، وسط مخاوف بشأن تداعيات الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وعلى الرغم من التعريفات الجمركية التجارية التي يفرضها كلا الطرفين، فإن السلع الأميركية مثل هواتف "آيفون" لا تزال تحظى بشعبية في الصين.