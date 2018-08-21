أزالت شركة آبل الأميركية الآلاف من تطبيقات المقامرة من متجر التطبيقات في الصين، وفقا لتقارير إعلامية صينية.
وبحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، فقد قامت "آبل" بإزالة 25 ألف تطبيق كلها تخص المقامرة، علما بأن حذف هذا العدد من التطبيقات يمثل ما نسبته 1.4% من إجمالي عدد التطبيقات التي تقدمها الصين مع مطوريها.
وتتخذ الصين إجراءات صارمة ضد المقامرة، وهي نشاط محظور في البر الرئيسي.
من جهتها، أصدرت "آبل" بيانا تعلق فيه على حذف التطبيقات، وجاء في البيان: "إن تطبيقات المقامرة غير قانونية وغير مسموح بها في متجر التطبيقات في الصين. ولقد أزلنا بالفعل عددا كبيرا من هذه التطبيقات وقمنا بمنع المطورين من توزيع تطبيقات المقامرة غير القانونية على متجر التطبيقات لدينا، ونحن حريصون جدا على العثور على جميع هذه التطبيقات ومنعها من الدخول إلى متجر التطبيقات".
يأتي هذا الحدث في وقت حساس بالنسبة للشركات الأميركية العاملة في الصين، وسط مخاوف بشأن تداعيات الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وعلى الرغم من التعريفات الجمركية التجارية التي يفرضها كلا الطرفين، فإن السلع الأميركية مثل هواتف "آيفون" لا تزال تحظى بشعبية في الصين.
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استعرضت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، جسمها الرشيق مرتديةً أجرأ الملابس إذ خضعت لجلسة تصوير جديدة. وظهرت زوجة كاني ويست بإطلالتين مختلفتين وفقا للصور التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأولى فستان كلاسيكي ذو خط عنق عميق كشف عن مفاتنها وأخرى ترتدي فيها أحد القمصان لديها خط عنق عميق للغاية الذي يرجع لآخر إصدار من مجلة "CR Fashion Book 13". عدم ارتداء كردشيان لحمالة صدر ولم تسلّط الأضواء بشكل كبير على النجمة ذات الـ37 عاما فهي لم تحصل في النهاية على وضع صورتها على غلاف المجلة بل ذهب هذا الشرف إلى عارضة الأزياء جيجي حديد ذات الـ23 عاما، وفي واحدة من الصور الأكثر إثارة للاهتمام من المجلة، كيم ترتدي فستانا ضخما يظهر الكثير من الانقسامات، الجزء العلوي هو قميص مشد حول الخصر الذي يكشف عن عدم ارتداء كردشيان لحمالة صدر، كما
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