سامسونج تصدر هاتف galaxy m02s بعد أيام

كدت شركة سامسونج الموعد النهائى لإطلاق هاتف Galaxy M02s من الفئة المتوسطة، فى 7 يناير الجاري، وسيصدر الهاتف بقدرات كبيرة وبسعر رخيص للغاية، من المتوقع أن يكون أقل من 3000 جنيه مصرى.

وبحسب موقع Gadgets Now فإن هاتف Galaxy M02s سيأتى بشاشة قياس 6.5 بوصة، مع شاشة من نوع OLED وبجودة +HD ، مع نوتش Infinity-V للكاميرا السيفلى، ومعدل تحديث للشاشة 90 هرتز ، مع مستشعر للبصمة.

وسيحتوى هاتف Galaxy M02s على بطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير فى الساعة، مع معالج من نوع Snapdragon 640 للفئة المتوسطة ، مع ذاكرة وصول عشوائى 6 جيجا بايت رام.

وسيبلغ سعر هاتف Galaxy M02s حوالى 136 دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالى 2140 جنيه مصرى ، وهو سعر رخيص للغاية مقارنة بهواتف الفئة التوسطة التى تطلقها سامسونج، التى تتخطى سعر 5000 جنيه مصرى.

وأعلنت شركة سامسونج عن أكبر حدث لها هذا العام على الإطلاق، رسميا، وهو حدث Galaxy Unpacked 2021 ، الذى سيعقد يوم 14 يناير الجاري فى كوريا الجنوبية، وسيكون حدثا افتراضيا نظرا لتفشى فيروس كورونا، وسيكون إلى جاني الهواتف سماعات الأذن Galaxy Buds Pro وكذلك جهاز Galaxy SmartTag لتعقب الهواتف الذكية.