تطبيق tasty الجديد يضع في متناول يديك أكثر من 3000 وصفة طعام

لم تَعُدّ تطبيقات محتوى الطعام ذا شعبية كبيرة، حيث هناك الكثير من المدونات والمواقع التي تغطي هذا المجال بكافة أشكاله، لكن هذا لا يمنع من إطلاق تطبيقات جديدة في هذا المجال، حيث من أجل جذب أكبر عدد ممكن من المستخدمين المهتمين، أتاحت شركة Buzzfeed تطبيقها الجديد Tasty والذي يَضُمّ نحو 3000 وصفة طعام.
من ناحيته يأتي التطبيق بوضع التعليم خطوة بخطوة، وهناك صفحة “وصفاتي” التي تمثل كتاب الطبخ الخاص بك على شاشة هاتفك الذكي، فضلًا عن أداة بحث مبتكرة تمكنك من البحث حسب المكونات، المطبخ و المناسبة الاجتماعية التي تريد أن تستضيفها.
ومع Tasty ستحصل على اقتراحات من أجل وجبتك التالية حسب الوقت من اليوم، أو حسب الأسبوع أو حتى وقت المناسبات والأعياد السنوية، وان كنت تُفضّل الطعام النباتي فبكل بساطة يمكن للتطبيق وبشكل ذاتي إخفاء جميع الوجبات التي تحتوي على اللحوم.
فيما يخص أداة البحث الذكية من خلالها ستقوم بالبحث عن الوصفات حسب الخطط الاجتماعية أو المكونات أو احتياجات النظام الغذائي، أو حتى درجة الصعوبة والسرعة وغيرها من الفئات، وطبعًا طرق تحضير الطعام يكون مُصحاب معها مقطع فيديو يوضّح كيفية التحضير خطوة بخطوة، أخيرًا تطبيق Tasty متاح للتحميل بشكل مجاني وكامل من على متجر جوجل بلاي، على أن يدعم أندرويد 5.0 فأحدث
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استعرضت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، جسمها الرشيق مرتديةً أجرأ الملابس إذ خضعت لجلسة تصوير جديدة. وظهرت زوجة كاني ويست بإطلالتين مختلفتين وفقا للصور التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأولى فستان كلاسيكي ذو خط عنق عميق كشف عن مفاتنها وأخرى ترتدي فيها أحد القمصان لديها خط عنق عميق للغاية الذي يرجع لآخر إصدار من مجلة "CR Fashion Book 13". عدم ارتداء كردشيان لحمالة صدر ولم تسلّط الأضواء بشكل كبير على النجمة ذات الـ37 عاما فهي لم تحصل في النهاية على وضع صورتها على غلاف المجلة بل ذهب هذا الشرف إلى عارضة الأزياء جيجي حديد ذات الـ23 عاما، وفي واحدة من الصور الأكثر إثارة للاهتمام من المجلة، كيم ترتدي فستانا ضخما يظهر الكثير من الانقسامات، الجزء العلوي هو قميص مشد حول الخصر الذي يكشف عن عدم ارتداء كردشيان لحمالة صدر، كما
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