تطبيق tasty الجديد يضع في متناول يديك أكثر من 3000 وصفة طعام

لم تَعُدّ تطبيقات محتوى الطعام ذا شعبية كبيرة، حيث هناك الكثير من المدونات والمواقع التي تغطي هذا المجال بكافة أشكاله، لكن هذا لا يمنع من إطلاق تطبيقات جديدة في هذا المجال، حيث من أجل جذب أكبر عدد ممكن من المستخدمين المهتمين، أتاحت شركة Buzzfeed تطبيقها الجديد Tasty والذي يَضُمّ نحو 3000 وصفة طعام.

من ناحيته يأتي التطبيق بوضع التعليم خطوة بخطوة، وهناك صفحة “وصفاتي” التي تمثل كتاب الطبخ الخاص بك على شاشة هاتفك الذكي، فضلًا عن أداة بحث مبتكرة تمكنك من البحث حسب المكونات، المطبخ و المناسبة الاجتماعية التي تريد أن تستضيفها.

ومع Tasty ستحصل على اقتراحات من أجل وجبتك التالية حسب الوقت من اليوم، أو حسب الأسبوع أو حتى وقت المناسبات والأعياد السنوية، وان كنت تُفضّل الطعام النباتي فبكل بساطة يمكن للتطبيق وبشكل ذاتي إخفاء جميع الوجبات التي تحتوي على اللحوم.

فيما يخص أداة البحث الذكية من خلالها ستقوم بالبحث عن الوصفات حسب الخطط الاجتماعية أو المكونات أو احتياجات النظام الغذائي، أو حتى درجة الصعوبة والسرعة وغيرها من الفئات، وطبعًا طرق تحضير الطعام يكون مُصحاب معها مقطع فيديو يوضّح كيفية التحضير خطوة بخطوة، أخيرًا تطبيق Tasty متاح للتحميل بشكل مجاني وكامل من على متجر جوجل بلاي، على أن يدعم أندرويد 5.0 فأحدث