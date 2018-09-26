أول رضيعة في العالم تحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

دخلت الرضيعة (نيف تي اراها) البالغة من العمر ثلاثة أشهر أروقة وقاعات الأمم المتحدة لأول مرة ببطاقة مرور أمني مسجل عليها "طفلة نيوزيلندا الأولى"، بينما كانت أمها رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن تلقي كلمة في قمة للسلام بالجمعية العامة
GMT 23:38 2018 الأربعاء ,26 أيلول / سبتمبرالتحقيق مع شرطية احتضنت محتجة منتقبة
GMT 04:43 2018 الخميس ,02 آب / أغسطسالبرلمان الفرنسي يقر نهائيًا مشروع قانون ضد العنف الجنسي
GMT 09:29 2018 الإثنين ,23 تموز / يوليومعدل عمر النساء في اليابان الثاني عالميًا
GMT 21:22 2018 الأربعاء ,09 أيار / مايوفرد أمن يغتصب أمه تحت تهديد السلاح في كفر الشيخ
GMT 08:04 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيسانابنة شقيق سكريبال تنفي التواصل مع المخابرات الروسية
ظهرت الممثلة الأميركية ليا ميشيل، بإطلالة أنيقة في العرض الخاص لفيلم الموسيقى والدراما "A Star is Born"، والذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، ترويجًا واستعدادًا لطرح الفيلم تجاريًا مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وكانت ليا ميشيل "متحمسة للغاية" لحضور العرض الأول للفيلم، وارتدت النجمة البالغة من العمر 32 عامًا، فستانًا طويلًا مزخرفًا باللون الفضي يتميز بفتحة صدر على شكل حرف "V" ورباط من الخلف، وتخفي تنورة الفستان حذائها بينما تمشي بخطوات واثقة على السجادة الحمراء. وحرص النجم العالمي برادلي كوبر وبطلة فيلمه ليدي غاغا، على حضور الفعالية إلى جانب تواجد عدد كبير من نجمات السينما والتلفزيون الشابات بالعرض الخاص للفيلم أبرزهم: جوليان هوف، هانا هارت، جيجي جورجيوس، ناتس جيتي، أوجست جيتي، وريمي كروز، وظهروا بعدد من الإطلالات الأنيقة، كما التقطوا عددًا من الصور التذكارية على السجادة الحمراء للعرض الخاص. وتدور
أرسل تعليقك