أول رضيعة في العالم تحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

دخلت الرضيعة (نيف تي اراها) البالغة من العمر ثلاثة أشهر أروقة وقاعات الأمم المتحدة لأول مرة ببطاقة مرور أمني مسجل عليها "طفلة نيوزيلندا الأولى"، بينما كانت أمها رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن تلقي كلمة في قمة للسلام بالجمعية العامة