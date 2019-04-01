باريس تمنح سجينة إيرانية صفة مواطنة شرف

صوت مجلس مدينة باريس بالإجماع على منح صفة مواطنة شرف للإيرانية نسرين سوتوده الصادر بحقها حكم في طهران بالسجن 12 عاما وبالجلد، في حين تمضي حاليا عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات.

وجاء في بيان صادر عن مجلس مدينة باريس أن "مدينة باريس تمنح صفة مواطنة شرف لنسرين سوتوده وهذا دليل دعم وإعجاب بشجاعتها الكبيرة، وتطالب بالمناسبة بإطلاق سراحها على الفور".