سكان شيكاغو يختارون رئيسة بلديتهم بين مرشحتين من أصول إفريقية

يتوجه الناخبون في مدينة شيكاغو الأمريكية إلى صناديق الاقتراع، للاختيار بين مرشحتين من أصل أفريقي تتنافسان على منصب رئيس البلدية.

وتتنافس في الجولة الثانية من الانتخابات على منصب رئيس البلدية في ثالث أكبر المدن الأميركية لوري لايتفوت (البالغة من العمر 56 عاما) التي كانت رئيسة لمنظمة "شيكاغو بوليس بورد" المدنية المستقلة، ولم تكن لها صلة بالدوائر السياسية، والسياسية المخضرمة توني بيركوينكل (البالغة من العمر 72 عاما).