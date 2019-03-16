تهديدات بالقتل والاغتصاب لنساء نظمن مسيرة نسائية في باكستان

أعلنت ناشطات نظمن مسيرة في باكستان في يوم المرأة العالمي، أنهن تلقين تهديدات بالقتل والاغتصاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد المسيرة.

وقالت الناشطة نايات داد، إن "النساء اللواتي نظمن المسيرة يبحثن رفع شكوى لسلطات التحقيق الاتحادية الباكستانية بشأن المضايقات التي يتعرضن لها عبر الإنترنت".

وأضافت: "الأمر تخطى الحدود فيما يتعلق بتهديدات القتل والاغتصاب الموجهة لمن نظمن المسيرة ومن شاركن فيها أيضا"، مشيرة إلى أن موقع "تويتر" أوقف أحد الحسابات التي تطلق التهديدات.