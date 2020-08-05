معلومات عن فريدة تمراز بعد اختيارها ضمن قائمة فوربس للسيدات

نشرت مجلة فوربس قائمتها السنوية للسيدات من الشرق الأوسط صاحبات العلامات التجارية "البراندات" الرائدة، Women Behind Middle Eastern Brands، والتي تضم القائمة صاحبات البراندات والشركات الناشئة.

وكان في القائمة حوالي 40 سيدة، 11 منهن من مصر في 8 مراكز، بينما استحوذت لبنان على نصيب الأسد بـ14 سيدة، و10 سعوديات، و5 رائدات أعمال من الأردن، وعراقية، وجميعهن سيدات من أصول شرق أوسطية أو بدأن عملهن في الشرق الأوسط، وشملت القائمة فريدة تمراز، مصممة الأزياء العالمية.

معلومات عن فريدة تمراز

السيدة فريدة تمراز Farida Temraz صاحبة ومؤسسة علامة تمرازا Temraza المصرية والعالمية.

ارتدت من تصاميمها أهم النجمات والشخصيات العربية والأجنبية العالمية.

أول وأصغر مصممة مصرية تشارك بنجاح في أسابيع الموضة العالمية إلى جانب أهم دور الأزياء العالمية.

تصدرت العناوين الرئيسية في الإعلام العربي والعالمي ، بعد اختيارها سفيرة الموضة المصرية من قبل وزارة الخارجية المصرية، بالإضافة الى مراكز ومناصب عديدة نالتها في مسيرتها.

استطاعت المشاركة في أسبوع الموضة في لوس أنجلوس وأسبوع الموضة في نيويورك.

فازت "تمرازا" بأفضل مصممة أزياء النسائية للمجموعة "The Xecutive".