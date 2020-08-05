ترامب يتهم نانسي بيلوسي بالسعي للحصول على تريليون دولار لنفسها
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ترامب يتهم نانسي بيلوسي بالسعي للحصول على تريليون دولار لنفسها

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العرب اليوم - ترامب يتهم نانسي بيلوسي بالسعي للحصول على تريليون دولار لنفسها

نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي
واشنطن - العرب اليوم

واصل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، هجومه المتواصل على منتقديه في سياساته والمؤيدين للمرشح المنافس في الانتخابات الرئاسية القادمة جو بايدن، ومن أبرز هؤلاء نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، وفي هجوم على بيلوسي، كتب ترامب تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر قائلا: "ليس لدي بيلوسي وشومر أي نية في إبرام صفقات جديدة من أجل بلدنا وشعبنا، ولكنهم يريدون فقط تريليون دولار لنفسهم، وأكثر من ذلك بكثير، لدولتهم الراديكالية اليسارية".

وسلط الرئيس الأمريكي الضوء في تغريدة أخرى على سياسة بيلوسي الأخيرة تجاه التعامل مع أزمة البطالة التي سببتها تفشي فيروس كورونا، والتي قامت فيها  بتحميل مدفوعات البطالة على العمال بدلاً من اتهام الصين بالتورط في تفشي الفيروس القاتل الذي تسبب في الكثير من الخسائر.وأوضح ترامب في تغريداته قائلا: "شومر عمل على تعطيل اعانات البطالة التي كانت خصصتها الحكومة والمتمثلة في ٦٠٠ دولار لكل أمريكي متضرر من البطالة"، مضيفاً "الديمقراطيين لا يفعلون شيئاً سوي اللعب بالسياسة بدلاً من مساعدة الشعب".

وعلى جانب آخر، قالت قناة العربية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية تبحث فى عدة خيارات كبدائل لتطبيق تيك توك، حيث أنه في وقت سابق قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الضباط الاتحاديين سيردون "بقوة هجومية بالغة" على المحتجين فى بورتلاند إذا اقتضت الضرورة، مما أثار تساؤلات حول اتفاق لإنهاء نشر قوات اتحادية فى المدينة تسببت فى أزمة مع القادة المحليين.

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ترامب يتهم نانسي بيلوسي بالسعي للحصول على تريليون دولار لنفسها ترامب يتهم نانسي بيلوسي بالسعي للحصول على تريليون دولار لنفسها



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