

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى قيام (سيدتان) بإستقطاب راغبى ممارسة الأعمال المنافية للآداب من خلال مواقع وتطبيقات التواصل الإجتماعى نظير الحصول على مقابل مادى، بالإضافة إلى إستقطاب بعض الفتيات. حيث قامت الإدارة العامة لحماية الآداب، برصد قيام إحدى السيدات بنشر صور لعدد من الفتيات عبر حساب على “تيك توك” وصفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وتبدى من خلالها إستعدادها لممارسة الأعمال المنافية للأداب بمقابل مادى. عقب تقنين الإجراءات أمكن إستهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة وبحوزتهما (2 هاتف محمول يحتويان على رسائل نصية دالة على نشاطهما).

وبمواجهتهما أقرت السيدة الأولى بقيامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب وتسهيلها وإستغلالها للسيدة للثانية فى ذات النشاط بمقابل مادى من خلال الصفحة المُشار إليها، وبمواجهة الثانية أيدت ذلك ، وأضافت بتقاسمهما المبالغ المالية فيما بينهما. يأتي هذا في اطار جهود أجهزة الأمن، لمواجهة هذا الخطر الجديد بأقصى سرعة وأيضا ضمن جهود الأجهزة المختلفة بوزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مكافحة الجرائم الماسة بقيم وأخلاقيات المجتمع المصري ولحماية الذوق العام من أضرار الاستخدام الخاطيء لبعض وسائل التواصل الاجتماعى