أزمة كورونا تأكل ثروة الملكة إليزابيث والعائلة المالكة تواجه أزمة نقدية

تواجه العائلة المالكة والملكة "إليزابيث" الثانية، أزمة نقدية كبرى، حيث كلفهم فيروس كورونا المستجد ملايين الجنيهات الإسترلينية في فترة زمنية قصيرة، فيما يعد معرفة دخل العائلة المالكة أمرًا صعبًا ولكن يُعتقد أنه ضخم، فقد ادعى الممول الملكي والمؤلف "ديفيد مكلور" أن العائلة المالكة تشهد خسائر تزيد عن 15 مليون جنيه إسترليني في دخل السياحة وحده في عام 2020 وخلال مقابلة مع صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، أوضح "مكلور" الصعوبة الهائلة التي تواجهها العائلة المالكة لأنها تخسر المال يوميًا بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأضاف "مكلور":"أعتقد أن أزمة الفيروس المستجد تأكل ثروة العائلة المالكة"، قائلا:"إن قاعدة الأصول للأرض قد انخفضت بمقدار 10 ملايين جنيه إسترليني فقط بسبب تأثير أزمة فيروس كورونا" وأصر "مكلور "على أن هذا لن يكون المجال الوحيد الذي ستعاني فيه العائلة المالكة ماليًا،وتابع: "أزمة فيروس كورونا ستؤثر بطرق أخرى من حيث دخل الإيجارات في الدوقية ومناطق أخرى"، كما أن الفيروس المستجد سيأكل من الأموال التي تدخل في المجموعة الملكية من دخل السياح.