بنغلادش ترفض استقبال الداعشية شميمة بعد تجريدها من الجنسية البريطانية

رفضت بنغلاديش منح جنسيتها للشابة البريطانية من أصل بنغالي، شميمة بيغوم، التي تقيم حاليا مع طفلها المولد حديثا في مخيم للاجئين شمالي سوريا، وترغب بمغادرته.

وأعلنت وزارة خارجية بنغلادش، في بيان أصدرته الأربعاء، أن بيغوم لا يحق لها الحصول على الجنسية البنغالية، بعدما قررت الحكومة البريطانية سحب الجنسية منها.

وجاء في البيان: "تؤكد بنغلادش أن شميمة بيغوم ليست مواطنة بنغلادشية. وهي مواطنة بريطانية بالمولد، ولم تقدم مطلقا طلبا لبنغلادش يقضي بأن تحمل جنسية مزدوجة"... "يمكن الإشارة إلى أنها لم تقم بزيارة بنغلادش رغم ارتباطها العائلي. بالتالي ليس واردا السماح لها بدخول بنغلادش".