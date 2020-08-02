سيدتان تسجّلان رقمًا قياسيًا بالدراجات الهوائية في اللف حول العالم

أعلنت موسوعة جينيس للأرقام القياسية أن سيدتين بريطانيتين حطمن الرقم القياسى فى أسرع رحلة إبحار بالدراجة الترادفية عندما عبرن الكرة الأرضية فى 263 يومًا و8 ساعات و7 دقائق.

وقالت المنظمة التى تحتفظ بالسجلات أن كات ديكسون، 54 عامًا، وراز مارسدن، 55 عامًا، بدئا محاولتهما فى أكسفورد، إنجلترا، فى 29 يونيو 2019، وركوب الدراجات بمعدل 80-100 ميل يوميًا على دراجتهما قبل الوصول إلى لندن فى 18 مارس 2020.

شملت الرحلة المرأتين عبر فرنسا، وموناكو، وإيطاليا، وسلوفينيا، وكرواتيا، والبوسنة والهرسك، والجبل الأسود، وألبانيا، ومقدونيا، واليونان، وتركيا، وجورجيا، والهند، وميانمار، وتايلاند، وماليزيا، وسنغافورة، وأستراليا، ونيوزيلندا، والولايات المتحدة، والمكسيك والمغرب وإسبانيا وجبل طارق.

النساء، اللواتى جمعن أكثر من 50 ألف دولار للأعمال الخيرية، لم يكسرن فقط النسخة الأنثوية من السجل، بل تجاوزن أيضًا النسخة الذكورية من 281 يومًا، والتى حددها زملائهما البريطانيان لويد إدوارد كولير ولويس بول سنيلجروف.

أعلن جينيس عن الرقم القياسى الجديد كجزء من الاستعداد ليوم جينيس العالمى للسجلات، المقرر عقده فى 18 نوفمبر، وموضوع حدث هذا العام، الذى يشجع أفراد الجمهور على وضع أرقام قياسية عالمية خاصة بهم، هو "اكتشف عالمك".