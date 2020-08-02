سيدة أميركية تكتشف وجود 3 دببة فى مطبخ منزلها في ألاسكا

فى مشهد غير معتاد، تفاجأت سيدة، بوجود 3 دببة صغيرة فى مطبخ منزلها، فى ألاسكا بالولايات المتحدة الأمريكية، وألحق الثلاث دببة دمارا بالمطبخ قبل أن تترك المنزل.

عادت أم وأطفالها إلى منزلهم فى أنكوريج فى 23 يوليو، ليتفاجئوا بثلاثة دببة صغيرة يتجولون فى مطبخهم ويأكلون وجبات خفيفة من أى شيء صالح للأكل فى طريقهم، وفقا لصحيفة ذا صن البريطانية.

يظهر مقطع فيديو صادم التقطته الأم للدببة الثلاثة فى المطبخ: واحد يحوم فوق منضدة المطبخ فوق الحوض ويأكل من بعض القصدير، بينما يوجد اثنان على الأرض بالقرب من المدخل الخلفى.

وقالت الأسرة إنها تركت الباب مفتوحًا، مما سمح للدببة بالتجول فى الداخل.

وبدا على الدببة الخوف عند ظهور الأم، والارتباك، وحاولوا الخروج عبر فناء الباب الزجاجى من كيفية دخولهم.

مع وجود الدب الموجود على سطح المطبخ وهو يضرب على طول الأوانى أثناء محاولته الخروج من النافذة المغلقة دون جدوى، تمكن الدببة بالقرب من الباب الزجاجى من تحريكها وفتحها.

وتبعهم الدب فوق حوض المطبخ بعد ذلك بوقت قصير.

ويصبح الفيديو أكثر روعة بمجرد أن تمشي صاحبة المنزل إلى الخارج ، تيرى دب أم تنتظر أن يخرج أطفالها الثلاثة من المنزل.