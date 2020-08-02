شابة مصرية تفتدي زوجها وطفلها لحظة إطلاق الرصاص على سيارتهم
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شابة مصرية تفتدي زوجها وطفلها لحظة إطلاق الرصاص على سيارتهم

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العرب اليوم - شابة مصرية تفتدي زوجها وطفلها لحظة إطلاق الرصاص على سيارتهم

فتاة مصرية تفتدي زوجها وطفلها
القاهرة - العرب اليوم

افتدت شابة مصرية زوجها وطفلها بروحها في قرية من قرى مركز المنيا، حين غطتهما بجسدها لحظة إطلاق النار على سيارة استقلوها معا للأخذ بالثأر من الزوج، فراحت ضحية إخلاصها وحبها لهما.

وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي، بوقوع حادث قتل بإحدى القرى التابعة لمركز المنيا.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية، وتبين قيام مسلحين بإطلاق النيران على سيارة ملاكي قيادة  "ا ح"، 30 سنة، وزوجته "أ ا " 28 سنة، ما أسفر عن وفاة الزوجة إثر تلقيها طلقة نارية بالرقبة، حين مالت بجسدها باتجاه زوجها لحظة إطلاق النار عليه.

ومع ذلك أصيب زوجها بعدة طلقات متفرقة، وتم نقلهما للمستشفى الجامعي، ونجا طفلهما الصغير (6 أشهر) من الحادثة، بينما فارقت هي الحياة.

وكشفت التحريات الأولية عن وجود خلافات بين عائلة زوج القتيلة وإحدى العائلات الأخرى بالقرية، راح ضحيتها أحد الأشخاص خلال شهر رمضان الماضي، وقرر أهل القتيل الأخذ بالثأر من أحد أفراد العائلة الأخرى فاختاروا زوجها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على أحد المتهمين، بينما فر الآخرون، وتم فرض حظر أمني على العائلتين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، وتم التصريح بدفن الجثة.

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شابة مصرية تفتدي زوجها وطفلها لحظة إطلاق الرصاص على سيارتهم شابة مصرية تفتدي زوجها وطفلها لحظة إطلاق الرصاص على سيارتهم



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