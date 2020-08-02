التوأم الأسترالي الأكثر تطابقًا في العالم تعتزمان الإنجاب من صديق مشترك

أثار التوأم الأسترالي آنا ولوسي ديسينك، المعروفتان بـ"التوأم الأكثر تطابقًا في العالم"، الجدل بتصريحاتهما الغريبة بشأن اعتزامهما الحمل في نفس الوقت من صديقهما المشترك بن بيرن، وخلال ظهورهما في مقابلة مع برنامج This Morning، ناقش التوأم، 34 عامًا، خططهما للحمل من صديقهما المشترك، وارتدى التوأم فستانا بنفس اللون والشكل مع تسريحات شعر متطابقة.

وتحدث مقدما البرنامج إيمون هولمز وروث لانغسفورد مع التوأم حول حياتهما غير العادية، وأشارا إلى أن صديقهما بن يعاملهما بالمثل ولا يفرق بين أي منهما، ويحبهما كثيرًا ولا يهمه عاداتهما الغريبة.

وأكد التوأم أن "بن" يمكنه تمييزهما عن بعضهما البعض؛ حتى عند التحدث إليهما عبر الهاتف، وهو أمر لا تستطيع والدتهما فعله، على حد قولهما، وتسبب ظهورهما سويًا في جذب انتباه العديد من المشاهدين، مع المزيد من التعليقات التي رصدت الفروق الشكلية بينهما، بالرغم من أنهما يعرفان بأنهما التوأم الأكثر تطابقًا في العالم.

وكتب أحد المتابعين:"إنهما بالكاد توأم متطابق، التركيز لمدة خمس دقائق على شاشة التلفزيون ويمكن بالفعل رؤية الاختلافات"، وقالت أخرى: "التوأم ليس متماثلتين، لدى إحداهن شامة في أنفها، كما أن شكل أنفيهما مختلف".

وعلق ثالث أن إحداهما لديها ندبة على جبهتها، والأخرى لديها بقعة على خدها، ولديها وجه أكبر حجمًا، بينما كان للمذيع إيمون هولمز رأي آخر، حيث عبر عن أنه لم يكن لديه أي فكرة عمن آنا ولوسي، حيث كان التوأم قد أثارا الجدل منذ فترة بعدما أعلنا أنهما يعتزمان الزواج من رجل واحد بعد علاقة دامت 6 سنوات، إلا أن القوانين في بلادهما تمنعهما، حيث يمنع القانون الأسترالي تعدد الزوجات.

ووجه التوأم نداءً عامًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام من أجل السماح لهما بالزواج من صديقهما المشترك، حيث قالتا :"لدينا شريك واحد ونود الزواج منه يوما ما، إلا أن القانون في أستراليا يمنعنا، إذن ماذا نفعل؟"، حيث تردد أن التوأم أنفقتا ما يقرب من 250 ألف دولار على الجراحة التجميلية حتى تبدوان متشابهتين للدرجة التي هما عليها الآن.