تعرضت مرشحة في الانتخابات الرئاسية الأميركية إلى هجوم مباغت وعضة من قبل خفاش، مما عرقل نشاطها الانتخابي قليلا.وكتبت مرشحة الحزب الليبرالي، جو جورغينسن، على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، إنها لم تتمكن من حضور تجمع انتخابي، في ولاية لويزيانا، السبت، إثر تعرضها لعضة خفاش قبل بدء الحملة الانتخابية الجديدة وقالت جورغينسن إنه ستتلقى لقاح داء الكلب في إجراء وقائي بعد الحادث الذي تعرضت له.

وليس من الواضح حتى الآن كيف هاجم الحيوان الليلي المرشحة الأميركية، لكن الخفافيش المصابة بداء الكلب موجودة في كل الولايات الأميركية تقريبا وجورغينسن أستاذة علم نفس مخضرمة بجامعة كليمسون في ولاية ساوث كارولينا والحزب الليبرالي الأميركي حزب هامشي في الولايات المتحدة، مقارنة بالعملاقين الجمهوري والديمقراطي وفي الانتخابات الرئاسية السابقة التي جرت عام 2016، حصد مرشح الحزب حينها، غاري جونسون، 4 ملايين صوت على مستوى الولايات المتحدة.