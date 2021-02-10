إلهان عمر تشن هجوما على السعودية وتدعو سلطاتها للسماح للهذلول بمغادرة البلد

دعت النائبة الديمقراطية الأمريكية، إلهان عمر، السلطات السعودية إلى السماح للناشطة الحقوقية لجين الهذلول بالسفر خارج البلاد بعد إطلاق سراحها اليوم الأربعاء.وكتبت عمر في تغريدة معلقة على خبر الإفراج عن الهذلول: "هذا خبر رائع... الآن يجب على السعودية أن تسمح لها بمغادرة البلد وتطلق سراح باقي الناشطات المدافعات عن حقوق المرأة".

كما انتقدت السعودية بحدة في تغريدة أخرى، قائلة إن الرياض "يجب أن تتوقف عن قتل المعارضين وتقطيع أوصالهم، وتتوقف عن السماح بالاغتصاب الزوجي، والحصار والتجويع وذبح الآلاف من المدنيين اليمنيين، كما يجب أن تتوقف عن تأجيج أزمة المناخ والتمييز ضد الأقليات الدينية والسماح بالعبودية الحديثة".

يذكر أن أسرة الهذلول أعلنت عن إطلاق سراحها في وقت سابق من اليوم.والهذلول البالغة 31 عاما من عمرها احتجزت لدى السلطات منذ 15 مايو 2018، بعد اعتقالها مع 12 على الأقل من النشطاء المدافعين عن حقوق المرأة.