السيدة الأميركية الأولى تزور ناميبيا وكينيا

أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أنّ السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن، ستزور هذا الأسبوع، ناميبيا وكينيا "لتعزيز الشراكة" بين الولايات المتّحدة والبلدين الإفريقيين.

تأتي هذه الرحلة في أعقاب قمة عن إفريقيا استضافها الرئيس جو بايدن في واشنطن في ديسمبر، ودعا خلالها إلى قيام شراكة واسعة مع إفريقيا، كما تأتي في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة لتعزيز وجودها في القارّة في مواجهة الاستثمارات الصينية المتزايدة فيها.