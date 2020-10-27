غرفة عمليات قومي المرأة تستقبل 50 شكوى خلال يومي الانتخابات

كشفت أمل عبد المنعم مديرة غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومي للمرأة عن تلقى غرفة العمليات 50 شكوى على مدار يومي انتخابات مجلس النواب، تم استقبالها من خلال الخط المختصر 15115 وفروع المكتب بجميع محافظات الجمهورية.