الشرطة تبحث عن رجل أوقع خاتم خطيبته في شبكة للصرف الصحي

تبحث شرطة نيويورك عن رجل أوقع عن طريق الخطأ خاتم خطبته في شبكة الصرف الصحي عندما قدّم عرضًا للزواج إلى حبيبته، بحسب ما ذكرت إدارة الشرطة في حسابها على "تويتر" في بيان البحث والتحري عنه.

وقالت الشرطة في بيان التحري عن العريس السيّء الحظ بعد العثور على الخاتم "نبحث عنه لأنه أوقع خاتم عروسه في الصرف الصحي في ميدان التايمز, هي قالت له نعم، فطار من السعادة للغاية لدرجة أنه أوقع الخاتم في شبكة الصرف الصحّي".

وأضافت "قام عناصرنا بتنظيف هذه القطعة من المجوهرات، وحتى مسحها من كل الأوساخ، وأعربوا عن أملهم في أن يتمكنوا من إعادتها إلى الزوجين السعيدين".

و علّق أحد روّاد التواصل الاجتماعي قائلًا "الآن كل مشاجرات هذين الزوجين ستنتهي بإطلاق الزوجة هذه الكلمات,"على الأقل أنا لم أوقع خاتم الخطوبة في شبكة الصرف الصحي". وكتبت رايشتلتانيا "هذه القصة هي الأكثر حزنًا والأكثر هزلية في تاريخ طلب يد فتاة وقلبها, سيكون هناك شيء ما لإخبار الأحفاد به".