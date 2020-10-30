تجديد حبس والدي طفل القليوبية الرضيع 15 يومًا على ذمة التحقيقات
آخر تحديث GMT23:11:26
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » نساء عاجل

تجديد حبس والدي طفل القليوبية الرضيع 15 يومًا على ذمة التحقيقات

العرب اليوم -

العرب اليوم - تجديد حبس والدي طفل القليوبية الرضيع 15 يومًا على ذمة التحقيقات

حبس سيدة
القاهرة- العرب اليوم

أمر قاضي المعارضات بمحكمة طوخ الجزئية تجديد حبس والدي رضيع طوخ الذي توفي نتيجة الجوع الشديد إذ تركه والداه مدة 9 أيام بمنزلهما بقرية كفر الفقهاء مركز طوخ 15 يومًا على ذمة التحقيقات في الواقعة.ووجهت النيابة للأب والأم 4 اتهامات الأولى: القتل العمد بدون سبق الإصرار والترصد، والآخر: التسبب خطأ في موت شخص نتيجة إهمال ورعونة وعدم احترام، والثالث: تعريض طفل للخطر والرابع: تعريض طفل للخطر لم يبلغ 7 سنوات، بتركه بمكان خالٍ من الآدميين.

كانت نيابة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية قد قررت حبس كل من "ع. ح" 28 عامًا، عامل، وزوجته "ا. ش. ع"، 24 عاما، ربة منزل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتسببهما في وفاة نجلهما الطفل "أنس"، 4 شهور، بعد ما تركاه دون إطعام لمدة 9 أيام كاملة حتى مات جوعا.وتلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد تامر موسى، مأمور مركز طوخ، يفيد بورود بلاغ من "ع. ح"، عامل، باكتشافه وفاة ابنه الطفل "أنس. ع"، 4 أشهر، داخل مسكنه متهما زوجته "ا. ش. ع. ن"، 24 عاما، بترك صغيرهما وحيدًا حتى توفي.

وخلال التحقيقات أفاد والد الطفل بوجود خلافات مستمرة مع زوجته، ومبيتة في محل عمله لعدة أيام متواصلة إثر تلك الخلافات، وأنه لدى عودته إلى مسكنه اكتشف وفاة الرضيع.انتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية إلى موقع الحادث، وبالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أنه في تاريخ 17 من أكتوبر الجاري وقع خلاف بين الزوج المبلغ وزوجته، خرجت على أثره من منزلهما مصطحبة ابنها الثاني الطفل "مروان" بحجة إحضار بعض المشتريات إلا أنها توجهت لمنزل أسرتها بذات الناحية دون علم الزوج.

وأضافت تحريات المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز طوخ أنه مع تأخر الزوجة في العودة إلى منزلها، توجه زوجها إلى عمله تاركا الرضيع داخل الشقة وحيدا، بينما لم يغلق باب المسكن اعتقادا منه بعودة زوجته عقب انتهائها من شراء متطلباتها وهو ما لم يحدث واكتشف الأب وفاة طفلهما بعد أيام قضاها في عمله.وبسؤال والدة الطفل المتوفى أيدت مضمون ما جاء بالفحص وعللت عدم عودتها للاطمئنان على رضيعها بأنها كانت تعتقد أن والد الطفل يرافقه ويرعاه.وقد حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في اتهام الوالدين بالإهمال الذي تسبب في وفاة رضيعهما.

نساء عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تجديد حبس والدي طفل القليوبية الرضيع 15 يومًا على ذمة التحقيقات تجديد حبس والدي طفل القليوبية الرضيع 15 يومًا على ذمة التحقيقات



أخبار ذات صلة

GMT 21:24 2020 الثلاثاء ,27 تشرين الأول / أكتوبر

غرفة عمليات قومي المرأة تستقبل 50 شكوى خلال يومي الانتخابات
العرب اليوم - غرفة عمليات قومي المرأة تستقبل 50 شكوى خلال يومي الانتخابات

GMT 19:35 2020 الأحد ,18 تشرين الأول / أكتوبر

هند وجيه أول حارس خاص من النساء
العرب اليوم - هند وجيه أول حارس خاص من النساء

GMT 19:30 2020 الأحد ,18 تشرين الأول / أكتوبر

حامل تواجه مأزِقًا أثناء ولادة طفلها لنتيجة خاطئة لفحص كورونا
العرب اليوم - حامل تواجه مأزِقًا أثناء ولادة طفلها لنتيجة خاطئة لفحص كورونا

GMT 10:07 2020 الجمعة ,16 تشرين الأول / أكتوبر

مايا مرسي تؤكد ان الفتاة المصرية تعيش فترة مميزة في ظل إرادة سياسية
العرب اليوم - مايا مرسي تؤكد ان الفتاة المصرية تعيش فترة مميزة في ظل إرادة سياسية

GMT 20:32 2020 الأربعاء ,14 تشرين الأول / أكتوبر

ميلانيا ترمب تعلن عن نتائج اختباراتها لكورونا
العرب اليوم - ميلانيا ترمب تعلن عن نتائج اختباراتها لكورونا

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

بدت ساحرة في التنورة الميدي الكنزة بنقشة المقلّم

اكتشفي معنا أحدث إطلالات جينيفر لوبيز بـ"لوك" شتويّ راقٍ

واشنطن - العرب اليوم

إطلالات جينيفر لوبيز على مدى السنوات الماضية جعلتها تحجز موقعاً بارزاً لها على لائحة الموضة وكرّستها على لائحة أيقونات الموضة، وفي أحدث إطلالات جينيفر لوبيز بدت غاية في الأناقة بلوك شتويّ راقٍ، وفي أحدث صورة نشرتها على مواقع التواصل الإجتماعي، كشفت لوبيز عن  إطلالتها الأنيقة بتنورة ميدي وكنزة بنقشة المقلّم، وعلّقت على الصورة بالقول " dior kind of day" وقد ظهرت في المصعد وهي تحمل كوب قهوة يحمل أول حرف من إسمها. وفي تفاصيل هذه الإطلالة المميزة، إعتمدت جي لو صيحة مزج النقشات بطريقة ناجحة جداً، فقد إختارت كنزة ناعمة باللونين البيج والأسود بنقشة المقلّم، تميّزت بأكمامها الطويلة وياقتها الدائرية العالية وأكملت الإطلالة بتنورة ميدي باللون نفسه مزيّنة بنقشة الأشجار. وقامت بتحديد خصرها بحزام أسود، كما أضافت مزيداً من الرقيّ إل...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 02:21 2020 الجمعة ,30 تشرين الأول / أكتوبر

طرق ارتداء الوشاح الطويل بأسلوب عصري في شتاء 2021
العرب اليوم - طرق ارتداء الوشاح الطويل بأسلوب عصري في شتاء 2021

GMT 02:39 2020 الجمعة ,30 تشرين الأول / أكتوبر

أشهر حلبات التزلج على الجليد في العالم تعرّف عليها
العرب اليوم - أشهر حلبات التزلج على الجليد في العالم تعرّف عليها

GMT 02:23 2020 الجمعة ,30 تشرين الأول / أكتوبر

الأزرق الفاتح يتصدّر صيحات الديكورات المنزلية لعام 2021
العرب اليوم - الأزرق الفاتح يتصدّر صيحات الديكورات المنزلية لعام 2021

GMT 02:25 2020 الجمعة ,30 تشرين الأول / أكتوبر

وزير الخارجية الأميركي يدين هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية
العرب اليوم - وزير الخارجية الأميركي يدين هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية

GMT 02:31 2020 الجمعة ,30 تشرين الأول / أكتوبر

تجدد دعوات مقاطعة "السوشيال ميديا" بسبب خطرها على خصوصية البيانات
العرب اليوم - تجدد دعوات مقاطعة "السوشيال ميديا" بسبب خطرها على خصوصية البيانات

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 09:28 2020 الخميس ,29 تشرين الأول / أكتوبر

3 مراحل مر بها رضيع طوخ قبل وفاته
العرب اليوم - 3 مراحل مر بها رضيع طوخ قبل وفاته

GMT 10:47 2020 الأربعاء ,28 تشرين الأول / أكتوبر

التفاصيل الكاملة لواقعة الطفل الرضيع الذي مات جوعًا ثم تحلّل ونشر أول صور له
العرب اليوم - التفاصيل الكاملة لواقعة الطفل الرضيع الذي مات جوعًا ثم تحلّل ونشر أول صور له

GMT 20:49 2020 الجمعة ,23 تشرين الأول / أكتوبر

رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يُشيد بتعامل اللاعبين مع فيروس "كورونا"
العرب اليوم - رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يُشيد بتعامل اللاعبين مع فيروس "كورونا"

GMT 21:25 2020 الجمعة ,23 تشرين الأول / أكتوبر

مروان محسن يتوهج مع المدرّب موسيماني ويسجّل 3 أهداف في 5 مباريات
العرب اليوم - مروان محسن يتوهج مع المدرّب موسيماني ويسجّل 3 أهداف في 5 مباريات

GMT 02:58 2020 السبت ,24 تشرين الأول / أكتوبر

نصائح هامة لسفر منظم وآمن أثناء فترة "كورونا" تعرّف عليها
العرب اليوم - نصائح هامة لسفر منظم وآمن أثناء فترة "كورونا" تعرّف عليها

GMT 13:31 2020 الخميس ,29 تشرين الأول / أكتوبر

توجّيه 4 اتهامات لوالدي الرضيع المتوفي جوعًا في مصر
العرب اليوم - توجّيه 4 اتهامات لوالدي الرضيع المتوفي جوعًا في مصر

GMT 20:43 2020 الجمعة ,23 تشرين الأول / أكتوبر

موسيماني يدرس الانتقام من الوداد المغربي خوفا من سيناريو 2019
العرب اليوم - موسيماني يدرس الانتقام من الوداد المغربي خوفا من سيناريو 2019

GMT 10:35 2020 الأحد ,25 تشرين الأول / أكتوبر

"هيونداي" تُعلن عن شكل جديد لطراز سيارات "إلنترا"
العرب اليوم - "هيونداي" تُعلن عن شكل جديد لطراز سيارات "إلنترا"

GMT 15:42 2020 الأحد ,25 تشرين الأول / أكتوبر

تفسير رؤية القمر في المنام "زيادة في المال وزواج"
العرب اليوم - تفسير رؤية القمر في المنام "زيادة في المال وزواج"

GMT 06:24 2016 الخميس ,02 حزيران / يونيو

وصفة للتخلص من الصداع والغثيان الناجم عن شرب الكحول
العرب اليوم - وصفة للتخلص من الصداع والغثيان الناجم عن شرب الكحول

GMT 11:28 2017 الأربعاء ,26 إبريل / نيسان

السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا
العرب اليوم - السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا

GMT 06:07 2018 الأحد ,02 أيلول / سبتمبر

5 أسباب تؤدي إلى تقطيع السيارة عند الضغط على دواسة البنزين
العرب اليوم - 5 أسباب تؤدي إلى تقطيع السيارة عند الضغط على دواسة البنزين

GMT 11:16 2015 الجمعة ,20 آذار/ مارس

تعرفي على طرق علاج العظيم عند الأطفال
العرب اليوم - تعرفي على طرق علاج العظيم عند الأطفال

GMT 02:32 2020 الإثنين ,26 تشرين الأول / أكتوبر

تعرّف على الدول المُنتجة للسيارات وشعوبها لا تعرف
العرب اليوم - تعرّف على الدول المُنتجة للسيارات وشعوبها لا تعرف

GMT 00:49 2020 الأربعاء ,07 تشرين الأول / أكتوبر

"تسلا" تُسجّل أرقامًا قياسية في مبيعات السيارات الكهربائية رغم "كورونا"
العرب اليوم - "تسلا" تُسجّل أرقامًا قياسية في مبيعات السيارات الكهربائية رغم "كورونا"

GMT 05:02 2020 الأحد ,25 تشرين الأول / أكتوبر

السعودية تطرح ورقة نقدية جديدة لترأسها "مجموعة العشرين"
العرب اليوم - السعودية تطرح ورقة نقدية جديدة لترأسها "مجموعة العشرين"

GMT 02:35 2020 الخميس ,08 تشرين الأول / أكتوبر

علماء يكتشفون طريقة جديدة لبناء مدن بأكملها على سطح القمر
العرب اليوم - علماء يكتشفون طريقة جديدة لبناء مدن بأكملها على سطح القمر

GMT 00:55 2020 الأحد ,25 تشرين الأول / أكتوبر

"كورونا" يضرب السياحة في جزر سيشل و83% نسبة انخفاض
العرب اليوم - "كورونا" يضرب السياحة في جزر سيشل و83% نسبة انخفاض

GMT 20:01 2020 السبت ,24 تشرين الأول / أكتوبر

تراجُع عائدات السياحة التراكمية في تونس بنسبة 61% في عام 2020
العرب اليوم - تراجُع عائدات السياحة التراكمية في تونس بنسبة 61% في عام 2020

GMT 23:03 2017 الجمعة ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

فوائد الدوم لعلاج ضغط الدم المرتفع
العرب اليوم - فوائد الدوم لعلاج ضغط الدم المرتفع

GMT 03:17 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الجدي 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج الجدي 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 06:22 2020 الثلاثاء ,06 تشرين الأول / أكتوبر

تطبيق "تيك توك" يتصدّر قائمة أشهر برامج الهواتف الذكية
العرب اليوم - تطبيق "تيك توك" يتصدّر قائمة أشهر برامج الهواتف الذكية
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab