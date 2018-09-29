الحكم على ناشطة مصرية بالسجن لمدة عامين لنشر أخبار كاذبة

قضت محكمة مصرية بسجن أمل فتحي، الناشطة التي كشفت عن تعرضها للتحرش الجنسي، بالسجن مع إيقاف التنفيذ لسنتين وغرامة مالية لنشرها "أخبارا كاذبة".
وقضت الناشطة المصرية عدة أشهر في الحبس الاحتياطي، بعد ظهورها في فيديو بثته على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، تنتقد فيه الحكومة لعدم بذل الجهد الكافي من أجل حماية النساء.
وانتشر الفيديو، الذي نُشر في التاسع من مايو/ أيار الماضي، لتواجه أمل اتهامات رسمية عدة، أبرزها نشر أخبار كاذبة، والسعي لقلب نظام الحكم وتكدير الأمن والسلم في مصر.
وألقت الشرطة المصرية القبض على الناشطة المصرية في 11 مايو/ أيار، أي بعد ظهور الفيديو بيومين فقط.
وأدانت منظمة العفو الدولية الحكم على أمل فتحي، واصفة الناشطة بأنها من المدافعين حقوق الإنسان الذين لا ينبغي معاقبتهم على شجاعتهم.
يُذكر أن أمل فتحي هي زوجة محمد لطفي، مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
واحتلت قضية التحرش الجنسي عناوين الأخبار في مصر الشهر الماضي وسط جدل حول موقف الشابة المصرية منة جبران، المعروفة إعلاميا "بفتاة التجمع"، بعد نشرها فيديو يوثق تعرضها للتحرش اللفظي أمام أحد المقاهي المشهورة.
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شاركت سارة جيسيكا باركر وزوجها ماثيو برودريك في مهرجان Ballet's Fall Fashion Gala في مدينة نيويورك مساء الخميس. وظهرت الممثلة البالغة من العمر 53 عامًا بإطلالة مذهلة حيث ارتدت فستانا باللون الأحمر، في حين بدا بروديريك البالغ من العمر 56 عاما ، رشيقا في بدلة انيقة سوداء. تميز فستان باركر بالأكتاف المنتفخة وخط العنق على شكل حرف 'v' بينما صففت شعرها في ذيل حصان منخفض ، مثبت بشريط أسود . وتزينت نجمة فيلم "The Sex And The City "بأكسسوارات من أحجار الماس الانيقة بينما اضافت مزيدا من السنتيمترات إلى طولها بزوجا من الأحذية الحمراء ذات كعب عال. في هذه الأثناء ، ظهر ماثيو مرتديا بدلة سوداء وقميص ابيض وربطة عنق "بيبيون" انيقة. أمضى باركر وبرودريك المساء في الاختلاط مع المذيع آندي كوهين والممثلة كيلي ريبا والتي ارتدت ثوب فضي مزخرف ،
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