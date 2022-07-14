وفاة زوجة ترامب الأولى إيفانا

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على شبكته الاجتماعية Truth Social، وفاة زوجته الأولى إيفانا عن عمر ناهز 73 عاما في نيويورك وكتب ترامب: "توفيت في منزلها في نيويورك. كانت امرأة رائعة وجميلة ومذهلة عاشت حياة رائعة وملهمة" وولدت عارضة الأزياء السابقة عام 1949 في تشيكوسلوفاكيا وفي عام 1977 تزوجت دونالد ترامب، وفي عام 1992 انفصل الزوجان، وأنجبا دونالد جونيور، وإيفانكا وإريك ترامب.