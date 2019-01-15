فتاة تفضح خطيبها الخائن و تنصُب له فخًا في عيد ميلادها

كوسيلة انتقام أكثر فعالية واحراجًا، دبّرت فتاة فخًا لخطيبها كي تكشف خيانته لها أمام جنيع معارفها وأصدقائها، لتنظم حفل عيد ميلادها وفي اللحظة الحاسمة أعلنت انفصالها عنه وفضحته.

وقررت تيانا (21 عاما) أن تنفصل عن حبيبها الخائن سانتوس، من خلال إعلان ألقته أمامه خلال الاحتفال بعيد ميلادها، في منزلها بتكساس، والذي كشفت فيه عن خيانته لها، بحسب صحيفة “ذا إندبندنت” البريطانية.

وقالت تيانا في خطابها: “أود أن أشكر سانتوس على جعلي أنتبه أنني في حاجة إلى شخص أفضل منه، لأن كل شخص موجود هنا يعلم أنك كنت تحاول خيانتي مع بعض الفتيات”.

وواصلت تيانا لسانتوس، وسط عدم ارتياح من المتواجدين حولها في حفل عيد الميلاد: “كل منا لديه أدلة على خيانتك لي، فقد كنت ترسل رسائل جنسية إلى صديقتك، وأرسلت لها نفس الصورة التي أرسلتها لي اليوم”.

واختتمت تيانا خطابها لصديقها الخائن: “في حال عدم استنتاجك لما أقوله، فقد انتهت علاقتنا، وفي إمكانك الخروج من منزلي”.

وقوبل خطاب تيانا، بتصفيق من الحاضرين لحفل عيد الميلاد، ثم قام صديقها بالصعود لإحضار حقيبته من أجل الخروج من منزلها.

واندهش مستخدمو التواصل الاجتماعي من الحدة التي اتسم بها خطاب تيانا، ورد الفعل الغريب الخاص بضيوفها.