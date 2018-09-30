صورة ملكة جمال تركيا 2018 تثير انتقادًا واسعًا قد يُبعدها عن اللقب

ضجة كبيرة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل التركية صاحبت اختيار الشابة شيفال شاهين ملكة جمال تركيا 2018، بعد وصول 20 متسابقة للنهائيات التي أقيمت 24 سبتمبر/أيلول 2018 في مدينة إسطنبول بفندق هيلتون.
ووفقاً لما جاء في صحيفة حرييت، فإن شيفان شاهين (19 عاماً) طالبة سنة أولى تخصص تسويق أزياء في جامعة شرق لندن، رأت فيها لجنة التحكيم الأوصاف المتكاملة لحاملة لقب ملكة الجمال، إذ يبلغ طولها 1.82 على الرغم من بعض الانتقادات في البداية من المتابعين.
وتوجّت شاهين باللقب واختيرت الشابتان تارا مادلين ورودا إيرماك وصيفتين.
وفور إعلان شيفان ملكة للجمال تصدر اسمها الترند التركي في تويتر، وكانت الاسم الأكثر بحثاً على محركات البحث.
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واصلت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو، ظهورها المميّز خلال موسم أسابيع الموضة العالمية، وتألقت بإطلالة مذهلة في مهرجان المصمم جان فورك غوتييه لعروض الأزياء في مسرح فوليز بيرجيريس الأسطوري على هامش أسبوع الموضة في باريس، الخميس. ضمِنت هارلو البالغة من العمر 24 عاما، جذب الانتباه إليها بتنوّع اختياراتها في الأزياء، حيث ارتدت فستانا بألوان معدنية متداخلة من الذهبي والنحاسي والأحمر والأزرق من تصميم غوتييه، المصمم الفرنسي الشهير. يتميز فستان هارلو بخط العنق على شكل حرف "v" والأكتاف الحادة والواضحة والطباعة الجريئة. وأضافت عارضة الأزياء الشهيرة مزيدا من الارتفاع إلى طولها حيث انتعلت زوجا أنيقا من الأحذية باللون القرمزي وتزينت بالأقراط الذهبية والأساور المعدنية بالإضافة إلى حزام ذهبي حول خصرها. صففت هارلو شعرها لينسدل بطبيعته أسفل ظهرها، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الخمري وظلال العيون البنية، كما ظهرت الممثلة ماريون
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