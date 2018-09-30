صورة ملكة جمال تركيا 2018 تثير انتقادًا واسعًا قد يُبعدها عن اللقب

ضجة كبيرة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل التركية صاحبت اختيار الشابة شيفال شاهين ملكة جمال تركيا 2018، بعد وصول 20 متسابقة للنهائيات التي أقيمت 24 سبتمبر/أيلول 2018 في مدينة إسطنبول بفندق هيلتون.

ووفقاً لما جاء في صحيفة حرييت، فإن شيفان شاهين (19 عاماً) طالبة سنة أولى تخصص تسويق أزياء في جامعة شرق لندن، رأت فيها لجنة التحكيم الأوصاف المتكاملة لحاملة لقب ملكة الجمال، إذ يبلغ طولها 1.82 على الرغم من بعض الانتقادات في البداية من المتابعين.

وتوجّت شاهين باللقب واختيرت الشابتان تارا مادلين ورودا إيرماك وصيفتين.

وفور إعلان شيفان ملكة للجمال تصدر اسمها الترند التركي في تويتر، وكانت الاسم الأكثر بحثاً على محركات البحث.